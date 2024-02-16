Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cenk Dökmen başkanlığındaki Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, ulusal davada söz sahibi olan, geçmişi şanlı bir birlik olduklarını dile getirerek yeni yönetim olarak ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmaları anlatmak istediklerini söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Baf’ta gösterilen direnişin Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yer tuttuğuna değinerek gösterilen kahramanlığın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tarihin unutulması durumunda geleceğe güvenle bakılamayacağına vurgu yapan Töre, tarihi iyi anlayarak vatan kurulabileceğini kaydetti.

Baf’a gazilik ünvanı da verildiğini anımsatan Töre, kendisinin konuşmalarından bahsederken sürekli olarak “Gazi Baf” söyleminde bulunduğunu, gaziliğin neden verildiğini ve direnişin her zaman yeni nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Töre, Meclis Başkanlığı döneminde şehitlere, gazilere ve mücadele tarihine sahip çıkan bir duruş sergileyeceğini vurguladığı konuşmasında bugün güven içerisinde yaşadıklarını ve bir devlet sahibi olduklarını belirtti.

Şehitler ve gazilerden devraldıkları KKTC’yi asla terk etmeyeceklerini söyleyen Töre, Türkiye ve Türk ordusundan vazgeçmeyerek Türk Mukavemet Teşkilatı ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.