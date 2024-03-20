Bostancı’da ve Esentepe’de dün yaşanan iş kazalarında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Bostancı’da portakal bahçesinde çalışan Nuri Karagöz (E-40), merdiven üzerinde portakal topladığı sırada merdivenin elektrik tellerine temas edip elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı. Karagöz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Esentepe’de ise dün saat 15.00 sıralarında bir inşaatta meydana gelen kazada, Ali Akhtar (E-46), elektrik kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Akhtar, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.