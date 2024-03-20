Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı.
Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken (ISS) çektiği Doğu Akdeniz görüntülerinde Kıbrıs adası da net bir şekilde görülüyor.
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya dönmüştü.
Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.