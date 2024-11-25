Mustafa Hacıali İşletmeleri Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Hacıali 90 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Hacıali, yarın (26 Kasım Salı) Yılmazköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Yılmazköy mezarlığında torağa verilecek.

1934 yılında Yılmazköy’de doğan Mustafa Hacıali, öğrenimi Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına babasının Yılmazköy’de açtığı markette çalışarak başlayan Mustafa Hacıali, daha sonra taşımacılıkla uğraştı.

Toplumlararası çatışmalar sonrası göç ettiği Kırnı’da kum ve kireç ocakları kuran Hacıali, daha sonra tavuk besiciliğine başladı.

Mustafa Hacıali, ilerleyen yıllarda hayvancılık, yem, inşaat ve enerji gibi başka sektörlerde de yatırımlar yaparak KKTC’nin büyük şirketler gruplarından birini oluşturdu.

Mustafa Hacıali, 1958-1963 yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) bünyesinde 11’inci Kovanbeyi, 1963-1970 yıllarında ise Boğaz Sancağı Bölük Komutanı olarak da görev yaptı.