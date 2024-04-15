BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısı yaptı

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepkiler geldi.

AA muhabiri, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin tepkileri derledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini toplayacağını bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İran ile onun Yemen, Suriye ve Irak'taki bağlantılı örgütleri, bugün İsrail'deki askeri tesislere yönelik benzeri görülmemiş bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

- BM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi uyarısında bulundu.

Francis, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Orta Doğu'da zaten hassas olan durumun, son olaylarla daha da kırılgan hale geldiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de İran'ın İsrail'e saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür füze ve kamikaze insansız hava aracı saldırılarının askeri hedeflerin ötesinde ciddi hasara yol açma ve sivilleri riske atma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

- AB

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İran'ın İsrail'e yönelik bariz ve haksız saldırısını şiddetle kınıyorum. İran ve vekillerine de bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulunuyorum. Artık tüm aktörlerin gerilimi daha da artırmaktan kaçınması ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması için çalışması gerekiyor." mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da mesajında, saldırıların Orta Doğu'da daha fazla kaosu tetikleme riski taşıdığına dikkati çekerek, "AB, saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve gerilimi azaltmak, durumun daha fazla kan dökülmesine dönüşmesini durdurmak için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de G7 liderlerinin İran'ın İsrail'e saldırısını kınadığını ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını bildirdi.

Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla toplanan üye ülkelerin liderlerinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını oy birliğiyle kınadığını belirtti.

- İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı.

- Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, "Şansölye Olaf Scholz, Tahran'daki rejimin bu gece İsrail topraklarına başlattığı ağır hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu sorumsuz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacak saldırıyla İran bölgede geniş kapsamlı yangını riske ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki tüm aktörlere sağduyulu davranması çağrısında bulundu.

İran'ın tüm Orta Doğu'yu açık şekilde uçurumun kenarına getirdiğini belirten Baerbock, İsrail topraklarına yönelik doğrudan saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadıklarını ve İsrail ile dayanışma içinde olduklarını yineledi.

- İtalya ve Malta

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi.

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlatmasından derin endişe duyduklarını ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırdıklarını belirtti.

- Belçika ve Hollanda

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "Bu büyük bir gerilimdir ve bölgesel istikrara yönelik bir tehlikedir. Bu saldırı halkı tehlikeye atıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda hükümeti, İran'ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi." paylaşımında bulundu.

Rutte, "Hollanda, İran'ın tehlikeli ve pervasız saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Avusturya ve Çekya

Avusturya ve Çekya yönetimi, İran'ın İsrail'e İHA'larla düzenlediği saldırıyı kınadı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, X'ten yaptığı paylaşımda, kararlı bir şekilde destekledikleri İsrail'in, kendini savunma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'a tepki gösterilerek, "İsrail'e saldırmaya karar veren İran ve yandaşlarının istikrarı bozucu davranışlarını sert bir şekilde kınıyor, İsrail'in meşru müdafaa hakkını yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Norveç ve Danimarka

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de İran'ın İsrail'e yönelik "hukuka aykırı" ve "tehlikeli" saldırısını kınadığını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rasmussen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, taraflara itidalli davranma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

- Polonya

Polonya, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ve müttefiklerine itidalli davranma ve saldırıları acilen durdurma çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

- Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu saldırının Yunanistan'a komşu bölgelerde ve Orta Doğu'da yeni kıvılcımlara ve son derece kaygı verici, tatsız gelişmelere yol açtığını belirten Miçotakis, gerilimin azaltılması için Yunanistan'ın her tür çabaya destek vereceğini kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların daha fazla yayılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu.

- Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraflardan azami itidalle hareket etmelerini istedi.

Ebu Zeyd, "Mısır, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı başlatmasından ve son dönemde iki ülke arasındaki tehlikeli tırmanıştan derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

- Katar

Katar, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına, füzeler ve kamikaze İHA'larla karşılık vermesinin ardından ilgili tüm taraflara gerilimi durdurma ve azami itidal çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki durumla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflardan gerilimi durdurmaları ve azami itidal göstermeleri istendi.

- Çin

Çin, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede gerilimin yükselmesinden duyulan endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek, savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

- Japonya

Japonya hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya, bu saldırının Orta Doğu'daki mevcut durumu daha da kötüleştireceğinden derin kaygı duymakta ve bu gerilimi şiddetle kınamakta." ifadesine yer verilerek, Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğu vurgulandı.

- Brezilya

Brezilya, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından, taraflara "maksimum itidal" çağrısında bulundu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bölgede artan gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumdan çaba göstermesi istendi.

İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırısı haberlerinin endişeyle takip edildiği belirtilen açıklamada, Brezilya'nın, Gazze Şeridi'nde çatışmaların başlamasından bu yana, husumetin Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran gibi ülkelere yıkıcı şekilde yayılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu da hatırlatıldı.

- Uruguay ve Venezuela

Uruguay hükümetinden yapılan açıklamada ise İran'ın İsrail'e hava saldırısı kınanarak, Orta Doğu'da çatışmanın kötüleşmesinden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Venezuela, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Orta Doğu'da artan gerilimden endişe duyduklarını bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilimin endişeyle takip edildiği belirtilerek, çatışmalara, Birleşmiş Milletlerin işlevsiz kalmasının, Filistin'de yaşanan soykırımın ve İsrail rejiminin mantıksızlığının yol açtığı kaydedildi.

- Arjantin, Paraguay ve Kolombiya

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Paraguay, İran'ın İHA'larla saldırı başlatmasının ardından İsrail'e desteğini duyurdu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesabından paylaştığı Başkanlık Bildirisi'nde, ülkenin İsrail ile dayanışması ve "sarsılmaz bağlılığı" vurgulandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlatmasının ardından "3. Dünya Savaşı uyarısında" bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. ABD'nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi." ifadelerini kullandı.

- Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

- Macaristan ve Slovakya

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail halkının güvenliği için dua ettiklerini belirtti.

Orban, "İsrail’e dün gece düzenlenen saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da "İran'ın İsrail'e saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyorum. Gerginliğin daha fazla tırmandırılmasından kaçınılmalı." uyarısında bulundu.

- Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını, bu tırmanışın bölgede istikrarsızlığa yol açtığını kaydetti.

Osmani, "Barış çabaları galip gelmeli." ifadesini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de X'ten yaptığı paylaşımda İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadığını belirtti.

Bu eylemin tüm bölgenin istikrarını bozma yönünde ciddi bir risk oluşturduğunu kaydeden Kurti, paylaşımında, "Artık dünyanın, düşmanlıkları sona erdirmeye ve kalıcı barışı teşvik etmeye her zamankinden daha fazla öncelik vermesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

- Bulgaristan

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, İran’ın İsrail’e saldırısından ötürü Orta Doğu’daki durumu değerlendirdiklerini ve gelişmeleri izlediklerini bildirdi.

Glavçev, "Bulgaristan'ın ulusal güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. Hükümetimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. İhtiyaç durumunda gerekli adımları atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

- İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırıların bölgedeki riskleri oldukça arttırdığı ve İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

Paylaşımda, tüm taraflara "azami itidal göstermeleri" çağrısı da yapıldı.

- Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı ve bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Batılı üyelerinin tutumu nedeniyle bu saldırıya uygun yanıt verilemediğine işaret edildi.

Bölgede bir başka tehlikeli gerilimin tırmanmasından Rusya’nın büyük endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Orta Doğu’da özellikle de Filistin-İsrail çatışması alanında "sorumsuz eylemlerle körüklenen krizlerin gerilimi arttıracağı" belirtildi.

- Hindistan ve Pakistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki yükselen gerilimin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yapıldı.

Pakistan, İran ile İsrail arasında yükselen gelirimin ve buna bağlı gelişmelerin, diplomasinin çöküşünün sonuçları olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın bölgedeki çatışmaların ilerlemesinin önlenmesi ve Gazze'de ateşkes sağlanması için uluslararası çabaların gerekliliğini aylardır gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getiremediğini gösterdiği ifade edildi.

- İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını kınadığını bildirdi.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Billström, bölgede güvenlik durumunun halihazırda kötüleştiğine dikkati çekerek, "Bu durumun daha da kötüleşme riskiyle karşı karşıyayız. Önemli olan, bu çatışmanın bölgede büyük bir savaşa dönüşmesini önlemek ve gerilimi azaltacak hamleler yapmak." ifadelerini kullandı.

- Vatikan

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle, acıyla ve dua ederek izlediğini söyledi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, "Orta Doğu'yu silahlı çatışmaya sürükleme riski olan bu şiddet sarmalını körükleyecek her türlü eylemin durdurulması için yürekten çağrıda bulunuyorum." dedi.

- Malezya, Singapur ve Yeni Zelanda

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm taraflar, Orta Doğu'da halihazırda gergin olan durumu tırmandırmaktan kaçınmaya çağrıldı.

Açıklamada, herhangi bir provokasyon veya misillemenin, bölge çapında yıkıcı çatışmanın fitilini ateşleyebileceği uyarısı yapıldı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Bu saldırıların gerilimi arttırdığı ve halihazırda gergin olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı belirtilen açıklamada, tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı.

Bu tür eylemlerin ülkeleri daha geniş bölgesel çatışmaya doğru yaklaştırmasından endişe duyduğunu belirten Peters, "Her iki tarafın da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Umman ve Kuveyt

Umman Dışişleri Bakanlığı da bölgeyi ve halkları savaş tehlikelerinden korumak için itidalli olunmasının önemini vurguladı.

Kuveyt de itidal, bölgeyi ve halkını gerilimin tırmanmasından koruma çağrısında bulundu.

- İrlanda

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Şu anda düşüncelerim İsrail halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Halihazırda bölgesel gerilimin azaltılmasına acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Martin, daha fazla gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığını kaydetti.

- Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, X hesabında, "İran'ın dün geceki İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu ciddi bir gerilimdir ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." paylaşımını yaptı.

Plenkovic, mevcut krizin azaltılmasına ve siyasi çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, X'teki paylaşımında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını vurguladı.

Dodik, bölgede daha fazla tırmanma olmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor ve düşmanlığın derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

- Endonezya, Güney Kore ve Tayland

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilimden derin endişe duyulduğu kaydedildi.

BMGK'nin bölgedeki gerginliği azaltmaya davet edildiği açıklamada, BMGK'nin Orta Doğu'da kalıcı barış sağlamak, Filistin'deki işgalin durdurulması ve İsrail'in insan hakları ihlallerine son verilmesi için çalışmalarını sürdürmesi çağrısı yapıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınanırken, durumun daha da kötüye gitmesini önlemek amacıyla tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Tayland Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki durumdan büyük endişe duyulduğu belirtilerek, masum sivillerin üzerinde olumsuz etkisi olan bu durumun daha da kötüleşmemesi için tüm taraflardan itidal göstermeleri istendi.

- Taliban yönetimi

Taliban yönetimi, İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği hava saldırısıyla "meşru savunma hakkını" kullandığını bildirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, güç sahibi hükümetlere krizin daha fazla büyümesini önlemek amacıyla İsrail'in işlediği suçlara karşı çabalarını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

- Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, iki ülke arasındaki gerilimden kaygı duyduklarını belirterek taraflara itidalli davranma ve gerilimlerden kaçınma çağrısında bulundu.

- Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, İran'ın İsrail'e Şahed insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak düzenlediği saldırıyı kınıyor. Biz Ukrayna'da, aynı Şahed insansız hava araçları, füzeleri, aynı hava saldırısı taktiklerini kullanan Rusya'nın benzer saldırılarının dehşetini çok iyi biliyoruz."

- Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

"İran, biz de dahil pek çok ülkenin saldırılara devam edilmemesi yönündeki çağrılarını görmezden geldi." değerlendirmesinde bulunan Albanese, söz konusu saldırıların Orta Doğu'da daha büyük bir istikrarsızlık ve yıkım riski meydana getirdiğini kaydetti.

- NATO

NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, İttifakın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu aktardı.

NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

-G7

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadelerine yer verildi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.