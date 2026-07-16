CBS News televizyonunun haberine göre, Blanche, Adalet Bakanlığı görevine asaleten atanmasına ilişkin Senato Yargı Komitesi'ndeki onay oturumunda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin sorularını yanıtladı.

Oturumda, Louisiana eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı olan Blanche'a Trump ile "arkadaş" olup olmadığı yönünde bir soru yöneltti.

Blanche, Trump'ın "eski avukatı" olduğunu belirterek "Şu anda ise Adalet Bakan Vekiliyim. Onunla (Trump ile) ceza savunma avukatı olarak tanıştım. Bir ceza savunma avukatının temsil ettiği kişiye 'arkadaşım' dediği çok fazla kişi olduğunu sanmıyorum." dedi.

- Blanche, Epstein dosyalarındaki hatalar için özür diledi

Blanche'a Jeffrey Epstein hakkındaki dosyalara ilişkin de sorular yöneltildi.

İncelemeyi yapanların, bakanlık ve FBI bünyesindeki nitelikli, deneyimli avukatlar olduğunu, uygun sansürlemeleri yapabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini savunan Blanche, yapılan hatalar olduğunu ve bu nedenle dosyalar yayınlandıktan sonra sansürlemelerin yaklaşık yüzde 1'inin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Blanche, Adalet Bakanlığının devasa belge yığınını incelemek üzere 7 gün 24 saat hazır bekleyen onlarca avukat olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Herhangi bir mağdurun isminin uygun şekilde sansürlenmediğini öğrendiğimizde, belgeyi derhal kaldırdık ve mümkün olan en kısa sürede düzelttik. Bu, hataları mazur göstermez, ki bunların sorumluluğunu üstleniyorum ancak bu, hataları düzeltmeye çalıştığımız anlamına gelir."

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, yaptığımız herhangi bir hata yapılmamalıydı. Ve içtenlikle özür dilerim." dedi.