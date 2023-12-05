İran, ülkenin güneydoğusundaki Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el koyduğunu ve kaçakçılıkla bağlantılı 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Çabahar Deniz Üssü Komutanı Ali Hacetpur, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Umman Körfezi kıyısında yer alan Çabahar kenti açıklarında düzenlenen operasyonda, 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el konulduğunu belirtti.
İranlı komutan, operasyon sırasında 12 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.