İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.
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Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.
Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.