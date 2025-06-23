İran'ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail basını ise İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü. ABD’den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

- Katar: Can kaybı yok

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın (ABD üssüne) saldırısına karşı koyuldu. Can kaybı yok." denildi.

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerin farkında ve durumu yakından izliyor." dedi.

- ABD'nin Katar Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD’nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

- BM, İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırı haberinin ardından istikrarsızlık riskine karşı uyardı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırı başlattığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, henüz kendisinin bu haberleri görmediğini söyledi. Dujarric, "Ancak, BM Genel Sekreteri'nin de uyardığı gibi askeri faaliyetlerde artışlar ve misillemelerin devam etmesi sadece istikrarsızlığı artırır ve bizi kısır bir intikam döngüsüne sokar." diye konuştu. BM personelinin Katar'da yerinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin ise Dujarric, "Herhangi bir yer değişimi hakkında bilgilendirilmedim." dedi.