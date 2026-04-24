İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün başlayacağı Pakistan, Umman ve Rusya turunun ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmayı amaçladığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İslamabad, Maskat ve Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Erakçi, "Ziyaretlerimin amacı, ortaklarımızla ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmaktır. Komşularımız önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, Erakçi'nin bu akşam Pakistan, Umman ve Rusya turuna çıkacağını duyurmuştu.