İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Konsey kapsamında Arakçi'nin Fidan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile İran arasında çatışmalar devam ederken 21-22 Haziran'da İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu düzenlenecek.

Bu oturuma İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de katılması bekleniyor.

Görüşmeler kapsamında, Fidan ile Arakçi'nin bir araya gelerek görüşmesi tahmin ediliyor.