İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Konsey kapsamında Arakçi'nin Fidan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile İran arasında çatışmalar devam ederken 21-22 Haziran'da İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu düzenlenecek.

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Bu oturuma İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de katılması bekleniyor.

Görüşmeler kapsamında, Fidan ile Arakçi'nin bir araya gelerek görüşmesi tahmin ediliyor.