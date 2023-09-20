Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında “Kozada” markası adı altında üretilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ürünler satışa sunuldu.

Moda tasarımcısı Münüse Ağagil’in, barış ipeği tekniğiyle elde edilen ipek ipliğinin tezgahta dokunarak, üretilen; bebek tulumu, bebek elbisesi, çocuk yatak çarşafı seti, şal ve fular ürünlerinin satışına ilk olarak Ercan Havaalanı’nda başlandı. Doğal yöntemlerle boyanan ürünlerde farklı renk seçenekleri bulunuyor.

“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında, 22 kadın kursiyere Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün iş birliği ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademisyen Dr. Berna İleri’nin eğitmenliğinde; teorik olarak yumurtadan tırtıl çıkartma, büyütme süreci, kozaların bakımı, kozalardan ipek ipliği elde etme ve ipek kumaşı dokuma konularında eğitim verilmişti.