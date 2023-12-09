"ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak olma riski taşıdığı" uyarısında bulundu.

HRW, Washington'ın İsrail'e silah ve diplomatik koruma sağlamaya devam ederek "savaş suçlarına ortak olma" riskini aldığını belirterek, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto eden ABD'yi kınadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün BM Direktörü Louis Charbonneau, veto sonrası yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'e Gazze'deki Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırmak dahil yaptığı zulümlerde silah ve diplomatik koruma sağlamaya devam ederek savaş suçlarına ortak olma riskini almaktadır." dedi.

Ayrıca Charbonneau, "ABD bir kez daha veto hakkını kullanarak Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistinli silahlı gruplardan talep ettiği, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin korunması ve rehin tutulan tüm sivillerin serbest bırakılması gibi çağrılar yapmasını da engelledi." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM'nin 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektubun ardından oylanan tasarı, 15 üyeli BMGK'de daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

-Af Örgütü: ABD, küstahça veto hakkını kullandı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD'nin kararı veto etmekle Gazze'deki "can kayıpları, büyük yıkım ve eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket karşısında sivillerin çektiği acılara karşı duyarsız bir umursamazlık sergilediği" yorumunu yaptı.

Ayrıca ABD'yi İsrail'e silah gönderdiği için de eleştiren Callamard, bunun Gazze'deki yıkıma katkıda bulunduğunu söyledi.

Callamard açıklamasında, "ABD küstahça BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını kullandı ve bunu (veto hakkı) bir silah haline getirdi. Dolayısıyla Güvenlik Konsey'in güvenilirliğini ve uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirme kabiliyetini de daha fazla zayıflattı" ifadelerini kullandı.

-Sınır Tanımayan Doktorlar: ABD, insanlığa karşı oy kullanmıştır

ABD'nin veto kararını kınayan bir başka uluslararası kuruluş da Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) oldu.

Washington'a karşı ağır ifadelerin kullanıldığı MSF'in açıklamasında "ABD bu kararı veto ederek insanlığa karşı oy kullanmıştır. BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden bir kararı kabul etmemesinden dolayı yıkılmış durumdayız"

-Oxfam: ABD, güvenirliğine bir çivi daha çaktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın ABD CEO'su Abby Maxman, değerlendirmesinde ABD'nin kararını eleştirerek vetonun "ABD'nin insan hakları konusundaki güvenilirliğine bir çivi daha çaktığını" söyledi.

Maxman, "Bugün Biden yönetimi, insan haklarını ve kurallara dayalı bir uluslararası düzeni destekleyen yüce söylemini yerine getirmek için bir fırsat yakalamıştı. Dünya Gazze'deki korkunç katliamın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardım edilmesine odaklanmaya hazırdı." diye konuştu.

-Filistin: ABD'nin vetosu Gazze'de daha fazla can kaybı demek

ABD'nin kararı engelleme kararının "tarihte bir dönüm noktası" olduğunu söyleyen Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, sonucun "üzücü" ve "felaket" olduğunu belirtti.

Mansur, bunun, Gazze'deki savaşın uzamasının "zulmün devam etmesi, daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesi ve daha fazla yıkım anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

-İsrail'den Biden'e veto teşekkürü

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto eden ABD'ye ve Başkan Joe Biden'a teşekkür etti.

Erdan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın İsrail'in yanında durduğunu belirterek "sağlam bir liderlik sergilediğini" dile getirdi.

-Biden, İsrail'e silah göndermek için Kongre'den onay istedi

Bu arada Joe Biden yönetimi, ABD Kongresin'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanacağı Merkava tankları için 45 bin merminin satışını onaylamasını da istedi.