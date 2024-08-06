Hasan Yılmaz Işık, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Müsteşarı Stephen Daughty ve Kıbrıs’taki İngiltere Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’in, İngiltere’nin, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde kapsamlı bir çözümünü desteklediğini, iki devletli çözümü kabul etmeyeceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili Starmer'e gönderdiği mektubu paylaştı.

Işık, mektubunda, "uluslararası hukukta, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil KKTC’nin varlığının tescil edildiğini" belirtti.

Avrupa Birliği'nin sadece Kıbrıslı Rumların temsil ettiği sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni üye olarak kabul ettiği, Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşitliğini kabul etmediğinden federal temelde çözümün mümkün olmadığını ifade eden Işık, İngiltere’nin Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği ilkelerini kabul etmeye zorladığını belirtti. Işık, “Bu, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu kesinlikle ortadan kaldıracak ve Kıbrıslı Rumların Enosis Fikrinin gerçekleşmesine yol açacaktır.” dedi.

Mektupta, “İnsan Hakları Derneği, İngiltere'yi, BM'yi ve AB'yi, Kıbrıs'ta 60 yıldır, 1964'ten bu yana Yeşil Hat Anlaşması’yla var olan iki devletli anlaşma ve işbirliğinin önünü açacak tek seçenek olan KKTC'yi tanımaya çağırıyor" dedi.