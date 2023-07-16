İnsan Hakları Derneği, Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a yaptığı darbenin 49'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 49 yıl önce Yunan cuntasının yaptığı darbenin bugün Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka çözüm seçeneğinin olamayacağının göstergesi olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin Rum Yönetimi ve Yunanistan’a tek taraflı olarak destek vermesinin de eleştirildiği açıklamada, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kınandı ve federasyondan vazgeçmeye çağırıldı.