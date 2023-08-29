Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Rum Yönetimi'nin basına yansıyan güven arttırıcı önlemlerini hayretle karşıladıklarını belirtti.

Işık, yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türkleri için esas olan en öncelikli güven artırıcı önlem bugüne kadar pervasızca uygulanan birer insan hakları ihlali olan ambargo ve izolasyonlara son verilmesi olduğunu Derneğimiz Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e anımsatmaktadır” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın, Kıbrıs Rumlarına tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti olma hak ve hukuku vermediğini belirten Işık, “Kıbrıs’ta 60 yıldır var olan iki devletli çözümün tek seçenek olduğu iradesine damgasını vurmuş olan Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı göstermesi için Derneğimiz BM ve AB’ye önemle çağrı yapmaktadır” ifadelerine yer verdi