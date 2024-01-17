İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın, İtalya’da, “Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının satışı” suçlamasıyla tutuklanmasını şiddetle protesto ederek, Kürşat’ın derhal serbest bırakılması için İtalya hükümetine ve yargısına çağrı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, Rumların Kuzey’e geri dönme hakkının olmadığı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Amerika mahkeme kararları hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“AİHM kararında; Kuzey’deki alandaki rejimin uluslararası tanınması eksik olsa da, kuzeydeki alandaki rejimin eylemlerinin bir de-facto tanınması pratik amaçlar için gerekli görülebilir. Bu yüzden, 'KKTC' otoritelerinin medeni, yönetimsel veya cezai hukuk tedbirleri benimsemesi ve kuzeydeki alandaki rejim bölgesinde bu tedbirlerin uygulanması veya yaptırımsal yükümlülüğü Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun (AİHK) amaçları için iç hukukta yasal bir dayanağa sahip görmesi' Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın İtalyan hükümeti tarafından serbest bırakılması için yeterli bir yasal dayanaktır.”