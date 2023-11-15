İnsan Hakları Derneği, 40.yıl dönümü kutlanan KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde var oluşunun tek teminatı olduğunu belirtti.

AB, İş Gücü Eksiğini Kapatmak İçin "Yetenek Havuzu" Oluşturmayı Planlıyor AB, İş Gücü Eksiğini Kapatmak İçin "Yetenek Havuzu" Oluşturmayı Planlıyor

 

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’ne federasyon modeli empoze edilmesinin, ortaklık ve devlet haklarından vazgeçmesine yönelik olduğunu kaydetti.

 

Işık, AB ve BM’ye; barışçı ve ayrılıkçı olmadığını Annan Planı 2004  referandumunda “evet” diyerek kanıtlayan Kıbrıs Türk halkının insan haklarına  ve uluslararası hukukuna saygı gösterme ve  KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.

 