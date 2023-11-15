İnsan Hakları Derneği, 40.yıl dönümü kutlanan KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde var oluşunun tek teminatı olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’ne federasyon modeli empoze edilmesinin, ortaklık ve devlet haklarından vazgeçmesine yönelik olduğunu kaydetti.

Işık, AB ve BM’ye; barışçı ve ayrılıkçı olmadığını Annan Planı 2004 referandumunda “evet” diyerek kanıtlayan Kıbrıs Türk halkının insan haklarına ve uluslararası hukukuna saygı gösterme ve KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.