KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurmasını kınayan mesaj yayımladı.

Mesajda Hasan Yılmaz Işık, “İsrail’in akşam Gaze’de hastaneyi ABD’nin verdiği imha bombası ile hedef alması ve 500 kişinin ölümüne neden olmasını Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler Konseyinin üyelerinden ABD, Fransa ve İngiltere başkanları ve başbakanının İsrail’i ziyaret etmesini şiddetle kınadıklarını kaydeden Işık, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğini adaletsiz davranmakla suçladı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istifaya çağırdı.