İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Birleşmiş Milletlerin, "görüşmelerin başlaması için yaptığı ısrardan" beklentisini açıklamasını istedi.

Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Esin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar görüşmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada , Kıbrıslı Rumların 2004’te bir çözüm planını reddettiğini, 2017’de de İsviçre’de masayı bozduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, görüşmelerin başlamasında ısrar ederken, Holguin’in böyle bir süreçten beklentisinin ne olduğunu açıklaması gerektiğini ifade eden Işık, "Kıbrıslı Rumların 2004’te bir planı değil Kıbrıs sorununun çözümünü reddettiğini, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın bunu tespit ve tescil ettiğini" söyledi.

Işık, Kıbrıs Türk halkına görüşme değil “bağımsızlık ve devletinin” tanınması için teklif yapılması gerektiğini kaydetti.

Işık, Kıbrıs Türküne verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmemesi nedeniyle Kıbrıs Türkü'nün BM’ye güven duymasının beklenmemesi gerektiğini, bu konuda Holguin’e mektup göndereceklerini belirtti.