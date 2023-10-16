KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Ortadoğu’da “teröre verdiği destekle sivillerin can güvenliği için tehdit oluşturan" ABD'nin şimdi de Gazze’de İsrai'le destek vererek çoluk çocuk kadın yaşlı demeden masum sivil insanların öldürülmesine onay verdiğini savundu.

Işık yayımladığı mesajda, “ABD, Doğu Akdeniz ve Ortadoğuda NATO müttefiki Türkiye’yi karşısına alma pahasına uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı teröre verdiği destek ile ‘Barış ve sivillerin can güvenliği’ için açık bir tehdittir” dedi.

Işık en erken zamanda “Ateş Kes” ilan edilmesi temennisinde bulundu.