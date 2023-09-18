İnşaat Mühendisleri Odası'nın Vize Bürosu'nda ve İMO Mehmet Göze (Asi) Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda bugünden itibaren kış dönemi çalışma saatleri uygulanmaya başlandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu birimler bugünden itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; salı ve perşembe günleri de 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında hizmet verecek.

0392 22 77734 numaralı telefondan ulaşılabilecek İMO Vize Bürosu’yla görüşme saatleri ise 10.00 -11.00 ve öğleden sonra 14.00-15.00 olarak belirlendi.

(GÜL)