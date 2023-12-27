Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerindeki İnönü kavşağında, İsmail Öğüt (E-61) yönetimindeki ED 402 plakalı salon araçla,  anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Polis açıklamasına göre, Öğüt, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kudret Sertoğlu (E-47) yönetimindeki KV 501 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

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Bugün saat 12.00 sıralarında yaşanan kaza sonucu yaralanan KV 501 plakalı araçtaki yolcu Rozalinda Bonilla’nın (K-47), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.