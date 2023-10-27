İngiltere’de "ilk siyahi kadın” anısına dikilen hatıra tabelasının, yapılan DNA analizi sonucunda bölgede bulunan kalıntıların Afrikalı kökenli değil, muhtemelen Kıbrıs kökenli olduğunun belirlenmesinden dolayı kaldırıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, plaketin BBC tarafından 2016 yılında yapılan bir gazetecilik ve tarihi araştırmanın parçası olarak söz konusu yere yerleştirildiğini yazdı.

Plakette, bölgede bulunan ve “Beachy Head Lady" adı verilen kalıntıların M.S 2’nci ve 3’üncü yüzyılda bölgede yaşamış Afrikalı bir kadına" ait olduğuna dair ibareler yer alıyordu.