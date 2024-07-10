İngiltere'nin Wight Adası'nda yapılan kazıda bulunan Kretase döneminden kalma fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.

Daha önce de önemli fosil keşiflerinin yapıldığı Wight Adası'nın Compton Körfezi'nde ortaya çıkarılan kalıntıları inceleyen araştırmacılar, kemiklerin yaklaşık 125 milyon yıl önce dinozorların karada hakimiyet sürdüğü Kretase dönemine ait olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, fosillerin yeni bir türe ait olduğunu açıkladı.

Fosili bulunan otçul dinozorun, paleontologlar tarafından sıklıkla "Kretase döneminin inekleri" olarak tanımlanan "iguanodontians" ailesine mensup olduğunu kaydeden araştırmacılar, dinozora, kalıntıları bulan Nick Chase'e ithafen "comptonatus chasei" adını verdi.

Çalışmanın başyazarı Portsmouth Üniversitesinden Jeremy Lockwood, türün Amerikan bizonu kadar büyük ve ağır olduğunu ifade ederek, "Fosilin bulunduğu alanın yakınlarında keşfedilen ayak izleri, türün sürü hayvanı olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Lockwood, keşfin, Kretase döneminde İngiltere'deki tür çeşitliliğini kanıtladığını kaydederek, "Yaklaşık 150 kemik bulundu. Bu da türü, son 100 yılda İngiltere'de bulunan, iskeleti en eksiksiz dinozor yapıyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın detayları "Journal of Systematic Palaeontology" dergisinde yayımlandı.