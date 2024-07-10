Saldırılarda en az 50 Filistinli öldü

Okul saldırılarının esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 4 günde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okula saldırı düzenledi. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 50 Filistinli ölürken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük bir kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarına devam eden İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

Hedef gözetmeksizin çeşitli bahanelerle sivillere saldıran İsrail ordusu, son 4 günde Gazze'de 4 ayrı okulu bombaladı.

Bu saldırılardan ilki, 6 Temmuz'da Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula yapıldı.

Yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula yönelik saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi öldü, 50'si de yaralandı.

İsrail ordusu, Nuseyrat'taki saldırıdan bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Kutsal Aile" Okulunu bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan da oldu.

Gazze'de okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 8 Temmuz'da yine Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okulu daha hedef aldı. Bu saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

- Han Yunus'taki saldırıda 30 Filistinli öldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam düzenleyen İsrail ordusu, 9 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bunlara bir yenisini ekledi.

Han Yunus'un doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısını bombaladı.

Saldırıda, en az 30 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

- Okul saldırıları esir takası müzakereleri gündemdeyken geldi

İsrail ordusunun son 4 günde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı 4 ayrı okula düzenlediği saldırıların Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu süreçte gelmesi dikkati çekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının yanı sıra bu saldırıların taraflar arasındaki esir takası mutabakatı müzakerelerini zorlaştırdığı yorumu yapılıyor.

- İsrail ordusu, hep aynı iddiaya sığınıyor

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 243 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 33 kişiyi de yaraladı.

Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, 9 ayı aşkın süren saldırılarında sık sık hastaneleri, okulları, yerinden edilmişlerin sığındığı kampları vurdu.

Sivilleri hedef alan bu saldırıların ardından İsrail ordusu, her katliamın ardından "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor." iddiasının arkasına saklanıyor.