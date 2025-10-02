İngiltere'nin Manchester kentinde bir sinagoga yönelik araç ve bıçakla yapılan saldırıda iki kişi öldürüldü.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham saldırganın polis tarafından vurulduğunu açıkladı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada saldırganın üzerindeki "şüpheli cisim" nedeniyle henüz kimlik tespiti yapılamadığı kaydediliyor.

Bölgeye bomba imha timleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde ilk etapta dört yaralı tespit edildiğini açıkladı.

Yaralanmaların araç çarpması ve bıçaklanmadan kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer üç kişinin daha ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Saldırı sırasında sinagogda Yahudilikte en kutsal gün kabul edilen Yom Kippur için çok sayıda kişi bir aradaydı.

Saldırının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı.

İngiltere Kralı 3. Charles da yaptığı açıklamada, "Eşim ve ben, Yahudi toplumu için böylesine önemli bir günde Manchester'da meydana gelen saldırıdan dolayı üzüntü ve şok içindeyiz. Dualarımız bu şok edici saldırıdan etkilenen herkesle. Acil müdahale birimlerine hızlı harekete geçtikleri için minnettarız." ifadelerini kullandı.