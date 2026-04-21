İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un olumsuz güvenlik soruşturması raporuna rağmen atanmasında raporu sümen altı ettiği öne sürülen Robbins, parlamentonun Dış İlişkiler Komitesinin sorularını yanıtladı.

Epstein bağlantılı eski İngiliz Büyükelçi'nin, olumsuz güvenlik raporuna rağmen ABD'ye atandığı ortaya çıktı

Göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Kabine Ofisi'nin Mandelson hakkında göreve uygunluk raporunun hazır olduğunu, Başbakan Keir Starmer'a Mandelson hakkında olumlu tavsiye verildiğini, Kral Charles'a bu ismin bildirildiğini, ABD'nin Mandelson'un büyükelçiliğini kabul ettiğini, Mandelson'un bakanlık binasına giriş izinlerinin verildiğini ve gizlilik derecesi yüksek bazı bilgilere erişiminin sağlandığını belirtti.

Robbins, bu ortamda göreve başladığını anlatarak, "Zaten yüksek bir beklenti vardı. Başbakanlıktan gelen belgeler parlamentoya sunulmuş, bir an önce göreve başlaması bekleniyordu. Bu, göreve geldiğimde selefimden aldığım ilk bilgiydi." dedi.

Başbakanlıkta güvenlik soruşturmasını görmezden gelmeye meyilli yaklaşım olduğunu belirten Robbins, üzerindeki baskının da Başbakanlıktan geldiğini vurguladı.

"Süreçte ortaya çıkanlar, Başbakan'ın kararlarını etkilemiş gibi gözükmüyor." diyen Robbins, güvenlik soruşturması raporunun bir memur adayını sınıfta bırakmadığını ve Dışişleri Bakanlığını bağlayıcı olmadığını söylerken, raporun sadece tavsiye niteliğinde yol gösterici olduğunu ifade etti.

Mandelson hakkında verilen güvenlik soruşturması raporunun içeriğine de değinen Robbins, "Mandelson'un durumunun kritik olduğunu ve güvenlik onayı verilmemesini tavsiye ediyordu. Dışişleri Bakanlığının güvenlik birimi de bunu yüksek bir endişe kaynağı olarak değerlendirse de güvenlik riskinin yönetilebilir ve azaltılabilir olduğunu tespit etti. Ayrıca bana, riskin 'Mandelson'un Epstein'le ilişkisi olmadığı' söylenmişti." değerlendirmesini yaptı.

Robbins, bu durumu Başbakan veya bakanlara söylemediğini belirtirken bugün yaşananlara baktığında geçer güvenlik raporu verdiğinden dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, toplantı sırasında eski Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney ile Robbins'in selefi Philip Barton arasında geçen bir konuşmanın dökümünü de okudu.

McSweeney'in Barton döneminde yapılan ve henüz onaylanmayan güvenlik soruşturmasıyla ilgili küfürlü ifade kullanarak, "Lanet olsun onayla şunu artık." dediği döküme yansıdı.

Robbins, olumsuz güvenlik soruşturmasının sümen altı edilip Başbakan ve bakanlara bildirilmediğinin ortaya çıkması üzerine geçen hafta görevden alınmış, McSweeney ise Mandelson'u Starmer'a tavsiye eden kişi olduğunun ortaya çıkması üzerine şubatta istifa etmişti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, istisnai yetki kullanarak Epstein iddialarını görmezden geldi

İngiliz The Guardian gazetesi, Mandelson hakkındaki güvenlik soruşturmasının Starmer tarafından atama kararının kamuoyuna duyurulması sonrasında başladığını ortaya çıkarmıştı.

Habere göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson'ın ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le bağlantısı, mali ilişkileri, İngiltere'nin itibarıyla ilgili oluşturabileceği riskler ve geçmiş görevlerinde yaşananlarla ilgili bilgi yer almıştı.

Mandelson hakkında olumsuz güvenlik raporu verilirken Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise istisnai yetki kullanarak bu raporu görmezden geldikleri belirtilmişti.

O dönemde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanan bakanlıktaki en üst düzey memur Olly Robbins, güvenlik soruşturmasının sümen altı edildiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden alınmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınmış, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde Mandelson'ın, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'ın Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'la piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Starmer, Washington Büyükelçisi olarak atadığı Mandelson'ın 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubatta da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.