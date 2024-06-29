Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin Rum Meclisi Ekonomi Komitesi üyelerine kamu harcamalarını azaltma, memur maaşlarını düşürme ve 13’üncü maaşı kaldırma gibi tavsiyelerde bulunduğu bildirildi.

Filleftheros ve diğer gazeteler manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, Rum Ekonomi Bakanlığı’nın talebi üzerine kamu harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayan IMF heyetinin, raporu dün komiteye sunduğunu yazdılar.

IMF heyetinin devlet bütçesinin denkleştirilmesi için birçok öneride bulunduğunu belirten gazete en dikkat çeken önerinin; kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanlarının maaşları arasındaki makasın azaltılması, memur maaşlarının düşürülmesi, eşel mobil sisteminin kaldırılması veya üretkenlikle doğru orantılı verilmesi ile 13’üncü maaşın kaldırılmasını olduğunu aktardı.

Bu önerilerin Pazartesi günü Rum bakana sunulacağını da yazan gazete, IMF’nin raporunun öneri niteliği taşıdığını, nihai kararı Rum hükümetinin vereceğini vurguladı.

IMF raporuna yer veren Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki memur maaşlarının AB ülkelerindeki ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca bir başka haberinde ise, DBRS isimli kredi derecelendirme kuruluşunun, Güney Kıbrıs ekonomisini yükselişe geçeceği öngörüsünde bulunduğunu yazdı. Habere göre DBRS, Güney Kıbrıs ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7 ve 2025 yılında ise yüzde 2.5 oranında büyüyeceğini öngördü.

Bu yıl için büyüme oranının yüzde 2.4 olduğunu vurgulayan gazete, DBRS’nin işsizliğin azalmasını öngördüğünü de aktardı.