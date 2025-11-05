İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun ifadelerinin alınması için emniyete talimat yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazıldı.