Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

“İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alan komite bu düzenlemelerle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yetkililer katıldı.

Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ile UBP Milletvekili Fırtına Karanfil’in yanı sıra CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Ongun Talat, Salahi Şahiner ve bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers de toplantıda yer aldı.