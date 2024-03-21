Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ile TravelMAX Teknoloji arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliğinin sürdürülebilir ve verimli bir kentsel yaşam inşa etme ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme amacını güdüyor.

Açıklamada, Akıllı Şehir Protokolünün, vatandaşlar, işletmeler ve kamu hizmetleri arasında daha güçlü bir bağlanabilirlik ve iletişim altyapısı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuyla ilgili açıklamasında, “Amacımız, LAÇ Belediyesi'ni sadece yerel ölçekte değil, dünya çapında bir model olarak konumlandırmak," dedi.