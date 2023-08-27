Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak.
Trafik denetimleri: 315 araç sürücüsü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten men edildi
Güvenlik Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) ve TCG İmbat (P-335) KKTC’de liman ziyareti yapacakları belirtildi.
Açıklamada, “30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Bandırma (F-502) Korveti Gazimağusa Limanında, TCG İmbat (P-335) Hücumbotu ise Girne Limanında halkın ziyaretine açılacaktır” denildi.