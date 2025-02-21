Polis basın bültenine göre, Küçükerenköy-Tatlısu ana yolunda, saat 06.00 sıralarında, Doğukan Gül (E-27) yönetimindeki FL 429 plakalı çift kabin araçla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Jihad Dewan (E-26), Md Abdul Malek (E-31) ve Md Shipon Alı (E-31), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Doğukan Gül, sol kolunda kırık teşhisiyle, diğer yolcular ise kontrol maksatlı tedavi altına alındı.

- Yoldan çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa’da YDÜ içerisindeki isimsiz yolda, saat 23.30’da meydana gelen kazada ise Emirhan Uçar (E-20) yönetimindeki UD 530 plakalı motosikletle seyrederken sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Yiğit Gülay (E-23), YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Emirhan Uçar sağ ayağında kırık teşhisiyle cerrahi servisinde, Yiğit Gülay ise sağ kolunda kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.