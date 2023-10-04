Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk gençler arasında kültürel diyalog ve bilgi alışverişini artırma amacıyla tasarlanan iki toplumlu projenin ilk toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Gençler İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz" isimli proje Halk Sanatları Vakfı (HASDER) ile Güney Kıbrıs’tan Kliros Kültür ve Spor Kulübü (PAOK) iş birliğinde yürütülüyor.

HASDER’den yapılan yazılı açıklamada il toplantının 2 Ekim’de HASDER Küçük Kaymaklı Çalışma Merkezi yer aldığı toplantıda “Umudumuz Gençlik; Sivil Toplum Ağı” kurulumuna yönelik Ortak Anlayış Metni imzalandı.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs’tan “Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği” (GÖÇTAŞ), “Güzelyurt Sanat Derneği” / “Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği” (GÜSAD/SEÇDER), “Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği”, “Yenierenköy Kültür Sanat Derneği” (YENDER), Güney Kıbrıs’tan ise proje ortağı “Kliros Kültür ve Spor Kulübü” (PAOK), “Folklor Kulübü To Kastr", “Eğitim Derneği Proodos Kaymaklı”, “Tiyatro Grubu Paravasi Lymbia” katıldı.

HASDER Başkanı Kani Kanol, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Projemiz, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarından gençler arasında kültürel diyalog ve bilgi alışverişini artırmayı, gençlerin Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için çözüm ve barış süreçlerine daha güçlü katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır” dedi.

İki toplum gençlerinin arasında temasın arttırılmasının nedenine işaret eden Kanol, “Kıbrıs'ta gençler arasında toplumlararası temasın yeterince olmaması, barış sürecinin önünde önemli bir engeldir, dolayısıyla genç üye ve sempatizanlara sahip sivil toplum kuruluşlarının, toplumlar arasında yapılandırılmış diyaloğu yeniden başlatmada, bir arada yaşama kültürünü geliştirmede öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için çalışırken de Kıbrıslı yaşamın, kültürün, geleneklerin bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çeşitli aktivitelerin hayata geçirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulamak isteriz” dedi.