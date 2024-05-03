Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) Dr. Kenan Arifoğlu’nun hazırladığı eserlerden oluşacak sergi ve kitap tanıtımı içeren bir etkinlik düzenleyecek.

LESAM’dan yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Cuma günü düzenlenecek “İki “Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” isimli etkinlikte, Arifoğlu’nun restore ettiği Kıbrıs’ta kullanılan bisikletlerden oluşan yerleştirme sergisi, bisikletlerin fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açılacak ve bisikletlerin kapsamlı bir şekilde anlatıldığı kitabın tanıtım ve imza günü düzenlenecek.

“İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman” isimli, büyük boy renkli kitapta, koleksiyonundaki bisikletler hakkında detaylı bilgi veren Arifoğlu, bisikletlerin isimleri, özellikleri nereden ve nasıl temin edildiği, hangi restorasyon süreçlerinden geçtiği konularını anlatıyor.

Kitabın hazırlanması aşamasında koordinasyonu Berna Arifoğlu sağlarken, bisikletlerin fotoğraflanmasını (ve fotoğraf sergisini) Yıltan Taşçı, kitabın ve serginin görsel tasarımını Ceyhan Özyıldız, İngilizce son okumasını Ezgi Arifoğlu, Türkçe son okumasını ise Zeliha Özyıldız yaptı.

Bisikletlerin restorasyon sürecini anlatan YouTube kanalı “Vintage Bicycles of Cyprus”u ise Berke Arifoğlu yönetiyor.

Etkinlik, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da okurlar, sanatseverler ve koleksiyonerlerle buluşacak. Sergi 6 Haziran tarihine kadar pazar günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında izlenebilecek.