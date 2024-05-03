Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının "ilave insani felaketle sonuçlanacağını" belirtti.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve diğer insani yardım ortaklarının, İsrail'in Refah'a kapsamlı saldırı ihtimali karşısında endişeli olduğunu belirten Peeperkorn, Refah'ta 1,5 milyon kişinin sıkışmış durumda olduğunu hatırlattı.

Peeperkorn, Refah'a düzenlenecek saldırının "ilave insani felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.

Gazze'deki sağlık sisteminin hazırlıklı olması ve bakım sağlamaya devam edebilmesi için acil durum planları yaptıklarına da işaret eden Peeperkorn, "geçici çözüm" olarak tanımladığı bu planın, Refah'a yönelik herhangi bir saldırının neden olacağı daha fazla ölüm ve hastalığı engelleyemeyeceğini kaydetti.

Peeperkorn, Gazze genelinde yardımların ulaştırılmasında sorunlar ve gecikmeler yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de son dönemde gıdaya erişilebilirliğin bir nebze arttığını ancak Gazze'de çok önemli olan yerel gıda üretiminin tamamen yok edildiğinin altını çizen Peeperkorn, aylardır Gazze'ye girişi yapılan yiyeceklerin kalitesinin ise oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

Peeperkorn, Gazze'deki kıtlık riskinin sona ermediğini ve gıda krizinin etkilerinin gelecek yıllarda da süreceğini kaydetti.

Refah'a yönelik olası bir saldırı nedeniyle Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olasılığı karşısında "son derece" endişeli olduklarını da vurgulayan Peeperkorn, insani operasyonların kalbi olan bu geçişin açık kalması için baskı yaptıklarını söyledi.