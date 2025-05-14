Sendikalar, yarın dört okulda greve gidecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) Disiplin Tüzüğü’ndeki düzenlemeye karşı açtığı dava yarın saat 09.30’da Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek.

İki sendika, halka, mahkemeler önünde toplanma çağrısı yaparak, davanın ardından basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Öğretmen sendikaları, yarın dört okulda greve de gidecek.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan açıklamada, ülkede, toplumsal dönüşümü hedefleyen Disiplin Tüzüğü’ne karşı mücadelenin sürdüğü ifade edildi.

Değişikliğin, kız çocuklarının istismar edilerek, onların bedenleri üzerinden anayasal düzeni ortadan kaldırma, "siyasal İslam"ı meşrulaştırma amacı taşıdığı savunulan açıklamada, halkın, topyekûn laik ve çağdaş topluma sahip çıktığı kaydedildi.

Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi için yapılan eylemlerin yanında Anayasa Mahkemesi’nde de dava dosyalandığı hatırlatılan açıklamada, yarın saat 09.30’da davanın görüşüleceği bildirildi.

-Halka yarın saat 09.00’da mahkemeler önünde toplanma çağrısı

“Dava görüşmesi öncesi irademize, laik yaşamımıza kabul edilemez dayatmalara karşı susmayacağımızı haykırmak için mahkemeler önünde olacağız.” denilen açıklamada, davanın ardından basın açıklaması yapılacağı da kaydedildi.

Açıklamada, halka, yarın saat 09.00’da mahkemeler önünde toplanma ve dayatma anlayışa karşı birlikte ses yükseltme çağrısı yapıldı.

-Yarın dört okulda greve gidilecek

Açıklamada yarın ayrıca, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu’nda 08.00-10.20, Lefkoşa Türk Lisesi’nde 07.55-10.00, Bekirpaşa Lisesi’nde ise 07.55-13.05 saatleri arasında grev yapılacağı duyuruldu.