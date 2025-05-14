Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Derinya ara bölgedeki Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı'nda ağaç dikme ve piknik faaliyeti gerçekleştirdi.Etkinliğe biri Nijerya’dan olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.

-Akdeniz

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Asbaşkanı Ahmet Akdeniz etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayata tam ve etkin katılımında bu gibi sosyal aktivite alanlarının oldukça önem taşıdığını ifade etti.

2020 yılında, pandemide engelli bireylerin bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettiğini söyleyen Akdeniz, “Biz de bu düşünceden hareketle kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birliğiyle açık alanları talep ettik.” dedi.

Derinya’da 4 yıl önce faaliyete başlayan Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı’nı ağaçlarla yeşillendirdiklerini söyleyen Akdeniz, ilerleyen zamanda “Bir dikili ağacın olsun” kampanyasıyla her üyelerinin dikili ağacı olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Engelli bireylerin en önemli konusunun erişebilirlik olduğunu kaydededen Akdeniz, alanın buna oldukça müsait olduğunu, Gazimağusa’daki engelli bireyleri de düşünerek etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Akdeniz, faaliyetin gerçekleşmesinde emeği geçen Gazimağusa Beldiyesi personeli ile paydaşlara teşekkür etti.