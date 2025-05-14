Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Dünya Engelliler Haftası  münasebetiyle  Derinya ara bölgedeki Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı'nda ağaç dikme ve piknik faaliyeti gerçekleştirdi.Etkinliğe biri Nijerya’dan olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.

-Akdeniz

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Asbaşkanı Ahmet Akdeniz etkinlikte yaptığı  konuşmada, engelli bireylerin hayata tam ve etkin katılımında  bu gibi sosyal aktivite alanlarının oldukça önem taşıdığını ifade  etti.

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 2020 yılında, pandemide engelli bireylerin  bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettiğini söyleyen Akdeniz, “Biz de bu düşünceden hareketle kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birliğiyle  açık alanları talep  ettik.” dedi.

 Derinya’da 4 yıl önce faaliyete başlayan Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava  Etkinlik Alanı’nı ağaçlarla yeşillendirdiklerini söyleyen Akdeniz, ilerleyen   zamanda “Bir dikili ağacın olsun” kampanyasıyla her üyelerinin dikili ağacı olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Engelli bireylerin  en önemli konusunun erişebilirlik olduğunu kaydededen  Akdeniz, alanın buna oldukça müsait olduğunu, Gazimağusa’daki engelli bireyleri de düşünerek etkinlik  düzenlediklerini söyledi.

Akdeniz, faaliyetin  gerçekleşmesinde emeği geçen Gazimağusa Beldiyesi personeli ile paydaşlara teşekkür etti.