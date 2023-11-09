KTAMS ile Kamu-Sen; araç, gereç, ekipman talepleri giderilmediği, bu konudaki uyarıları dikkate alınmadığı gerekçesiyle yarın Sivil Havacılık Ercan İtfaiyesi’nde açıklama yapacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan imzalı ortak açıklamada, Sivil Havacılık Dairesi itfaiyesindeki eksikliklerin giderilmesi için defalarca yapılan uyarıların dikkate alınmadığı savunularak, protesto için yarın saat 10.30’da Sivil Havacılık Ercan İtfaiyesinde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.