Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türklüğünün Dünü Bugünü ve Yarını” panelinin açılışına katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre burada yaptığı konuşmada, adaya barışı BM Barış Gücü askerlerinin değil, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri askerleri ve Türk ordusunun getirdiğini söyledi.

Türk askeri gelene kadar Kıbrıslı Türklerin ve mücahitlerin mücadelesini anlatan Töre, bugün Barış Harekatının verdiği güven ortamı sonrası KKTC’nin milli bir devlet olarak ilan edildiğini kaydetti.

KKTC devletinin 40’ıncı yaşının kutlanacağını dile getiren Töre, devletin şehitlerin ve gazilerin mücadeleleri ile kurulduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine vurgu yapan Töre, “Cumhuriyet en büyük eserdir, bizimde Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız var” dedi.

Kurulan Cumhuriyeti kimsenin hediye etmediğini ifade eden Töre, “Bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin hediyesidir” diye konuştu.

Töre, bu emanete kimsenin leke sürmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.