Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarparak, yaralanmalarına neden olan İbrahim Olamilekan Awoyode bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Kanat mahkemede olguları aktardı. Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde 06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne ana yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi. Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 185 promil alkollü çıktığını söyledi. Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis, Nurettin Ulvi’nin omurunda kırık olduğunu ancak taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru, Volkan’ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak başına aldığı darbeden dolayı zaman ve mekân algısını yitirdiğini kaydetti. Volkan’ın başhekimin emri ile Suat Günsel Hastanesine sevk edildiğini kaydeden polis, eski sağlığına kavuşup kavuşmayacağının şimdilik bilinmediğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde kaza anında yanında yolcu olarak bulunan iki kişi olduğunu, kazadan önce bir barda alkol aldığını söylediğini, ayrıca neye çarptığını görmediğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının yanındaki şahısların tespit edilerek, ifadelerinin alındığını onların da çarpma sesi duyduklarını ama ne olduğunu anlamadıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, zanlının 2022 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini ve bir üniversitede eğitim gördüğünü belirtti. Polis, Volkan’ın her ne kadar hayati tehlikenin büyük bir kısmını atlatsa da hafıza sorunu yaşadığını, eski haline dönüp dönmeyeceğinin belli olmadığın belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının yargılamadan kaçabileceğini söyledi. Polis memuru, zanlının alkollü ve dikkatsiz sürüş suçlarından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tutuklu yargıya itiraz eden zanlının avukatı mahkemeye 4 kefil çıkardı. Kefillerden biri zanlının Nijerya’dan tanıdığı arkadaşı olurken, KKTC vatandaşı olan 3 kefil savcı tarafından sorgulandı. KKTC vatandaşı kefillerden biri sorulan sorulara yanıt veremedi, zanlının soyadını dahi bilmediği ortaya çıktı. Diğer KKTC vatandaşı kefil ise savcının kazanın olgularını ve Volkan’ın durumunu hatırlatması üzerine kefil olmaktan vazgeçti. Kefil tanık, “Ben her iki yaralının da iyileştiğini ve taburcu olduğunu sanıyorum. Bu şartlara altında kefil olmak istemiyorum” dedi.

Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, savunmanın mahkemeye 4 tanık dinlettiğini, bunlardan birinin geri çekildiğini, diğer 3 kefilin ise muteber olmadığına kanaat getirdiğini belirtti. Yargıç, zanlının yargılanması halinde hapis cezası alabileceğini, bu durumun kişiler üstünde baskı kurabileceğini, bu nedenle zanlının kaçma ihtimali oluşabileceğini belirterek, tutuklu yargı kararı verdi. Bilgeç, zanlıyı davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Bu arada Berkal Volkan’ın babası Hüseyin Volkan mahkemede isyan etti. Duruşma için mahkeme avlusunda bekleyen baba, zanlıyı görünce, “Oğlumu öldürüyordum. Canımızı yaktın, bunu serbest bırakmayın, bunları bu ülkeye almayın” diye bağırdı. Baba Volkan polis ve yakınları tarafından mahkeme avlusundan çıkarıldı.