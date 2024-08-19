Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Lefkoşa’da Funda Gülseven (K-35) dün akşam 20.30'da yönetimindeki NK 629 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yol üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halindeki YK 840 plakalı araca çarptı. 188 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Gülseven aleyhinde yasal işlem başlatıldı.