Malatya’da yaşayan Brian James Anthony Nevarde (E-89) ve Değirmenlik’te yaşayan Alican Akyüz (E-59) aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi.

Polis açıklamasına göre saat 07.15 sıralarında, evinde hayatını kaybeden Brian James Anthony Nevarde’nin ölüm sebebi otopsisinin ardından belli olacak.

Evinde saat 19.20 sıralarında rahatsızlanan ve olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Alican Akyüz’ün ölüm sebebi de otopside belirlenecek.

Polis soruşturması devam ediyor.