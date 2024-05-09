II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı, Meslek Liselerinin Güzellik Hizmetleri ile Moda Tasarım alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı saç, makyaj ve moda şovlarının yanı sıra, Kıbrıslı Türk Ünlü Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan defileye ev sahipliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam yapılan defilede, Öztoprak'ın önderliğinde öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ortaya koyduğu tasarımlar podyumda yer aldı.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, okul müdürleri, aileler ve moda severler katılarak, öğrencilere ve öğretmenlere destek verdi.

Defile öncesinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın birer konuşma yaptı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, mesleki eğitimin ülkelerin geleceğinde çok önemli bir yer tuttuğunu ve akademik bilginin yanında bilgi ve beceri uygulamalarının toplumların ayakta kalmasını sağlayabilecek yegane vizyon olduğunu belirtti.

“Bu vizyona sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her geçen gün meslek liselerimizi çoğaltmak, niteliği artırmak ve piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü yaratmak için öğretmenlerimiz ve sektörlerimiz ile birlikte büyük bir mücadele içerisindeyiz” diye konuşan Çavuşoğlu, KKTC’nin küçük bir coğrafya olmasına rağmen uluslararası arenada başarılar elde ettiğini ve elde etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu küçük ülkenin, Abdullah Öztoprak gibi bu coğrafyadan doğan ve ismini tüm dünyaya duyuran birçok isim yetiştirdiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, ülke gençliğine desteğini esirgemeyen Öztoprak’a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, “Tüm paydaşlarımız ile birlikte halkımızı bulunduğu yerden daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz.” dedi. Nazım Çavuşoğlu, KKTC’ye inananlarla, eğitime inananlarla ve kendine güvenenlerle birlikte yola devam edeceklerini söyledi.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da konuşmasında, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti ve tüm kesimlerin gereken önemi vermesi gerektiğini söyledi.

Meslek liselerinin büyük bir özveriyle tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu kaliteli iş gücünü yetiştirdiğini belirten Hocanın, tek amaçlarının ülke gençliğine daha kaliteli dahi iyi bir gelecek sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Hocanın konuşmasının sonunda, fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, okul müdürlerine, destek veren kurumlara ve geceye renk katan Abdullah Öztoprak’a teşekkür etti.