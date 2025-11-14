İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetim Merkezi koordinesinde ülke genelindeki eş zamanlı denetimler devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç Yönetim Merkezi tarafından sürdürülen çalışmaların, bölge polis müdürlükleri ve kaymakamlıkların katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, denetimlerin özellikle Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Lefke ve İskele bölgelerinde yoğunlaştırıldığı bildirildi.

-“Denetimler kesintisiz devam edecek”

Ülke genelinde yasal statüsü bulunmayan kişilerin tespiti ve sınır dışı işlemlerinin taviz verilmeden sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülke güvenliği, toplumsal düzen ve kamu huzurunun korunması adına yürütülen denetimler kesintisiz devam edecektir. Yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik işlemler, ilgili yasa ve prosedürler doğrultusunda hızlı ve etkili şekilde uygulanacaktır.”

Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiği belirtilen açıklamada, denetimlere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.