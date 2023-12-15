Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2 milyar 384 milyon 355 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul’un bugünkü çalışması 10 saat sürdü.

Sabah 11.00’de başlayıp 21.00’de sona eren Genel Kurul’da milletvekilleri bütçe üzerine konuşmalar yaptı. Bu çerçevede söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner Güngör Çöplüğü’nün işletilmesi ile ilgili ihaleden “pis kokular” geldiğini söyledi.

-Şahiner: “İhale, verilen en yüksek ikinci teklife bağlandı”

Güngör Çöplüğü’nün üç ay işletilmesiyle ilgili çıkılan ihalenin verilen en yüksek ikinci teklife bağlandığını kaydetti.

Bakan Dursun Oğuz’a Merkezi Cezaevi ile ilgili planlarını da soran Şahiner, “Nüfusu öğrenin ve paylaşın” çağrısında bulundu.

Şahiner, kırsal kesim arazilerinin kiralanmasında partizanlıktan vazgeçilmesini de istedi.

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde zafiyetler yaşandığını söyleyen Şahiner, Tapu Dairesi’nde alınan randevular ve devir teslimlerle ilgili bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yabancı sermaye konusuna da değinen Şahiner, yüzlerce koçanın dönmediği durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini söyleyerek bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Emlakçılar yasasının uygulamadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Şahiner, emlak piyasasında yapılan kayıt dışı işlemlere örnekler verdi.

Şahiner, Harita Dairesi’nde hiçbir düzenleme yapılmadığını ve haritalarda detaylandırma yapılmayan belli başlı bölgeler olduğunu söyleyerek, “Bu yapıldıktan sonra uydudan haritalandırma yapılmasına geçilmesi gerekiyordu” dedi.

“Sahillerin işgali” konusuna kaymakamlıkların da müdahale edebileceğini kaydeden Şahiner, denizlerin kirliliğine de değinerek atık suyu arıtacak tam teşekküllü bir kanalizasyon ağına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Şahiner, artık insanların konut sahibi olmasının çok zor olduğunu vurgulayarak, asgari ücretlilerin dahi ev sahibi olmasının önünün açılması gerektiğini söyledi. Şahiner, bütün derneklerin yasal statüsünün ne olduğunun belirlenmesinin önemine de işaret etti.

Son bir yılda kara sınır kapılarında 14 milyona yakın giriş-çıkış işlemi yapıldığını aktaran Şahiner, geçişlerde yaşanan sıkıntıların acil çözülmesi gerektiği kaydetti.

Vatandaşların en fazla İçişleri Bakanlığı’na bağlı dairelere girdiğini söyleyen Şahiner, mevcut yöntemle işlerin gitmediğini ve dijitalleşmenin artık hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

-Solyalı: “Din ve vicdan özgürlüğü bir tarafa çocuk istismarı bir tarafa”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise konuşmasında, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği isimli derneğin çalışmalarına değindi ve “din ve vicdan özgürlüğü bir tarafa çocuk istismarı bir tarafa” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Laikliğin ciddi anlamda sorgulandığı bir dönemin yaşandığını söyleyen Solyalı, bazı derneklerin tüzüklerinin din ile ilgili olduğunu anlatarak, bu derneklerin tüzüklerinin kaymakamlıktan nasıl onay aldığını sordu.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin tüzüğünde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için yurt açılması amacının konduğunu belirten Solyalı, bunu sorgulayarak, “çocuk istismarı” endişesini dile getirdi.

Solyalı, bahse konu derneğin faaliyet raporuna da değinerek, raporda yurt izinlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilendiğinin ve yurtta barınan öğrencilerin isimlerinin Bakanlık ile polise bildirildiğinin yazdığını da aktardı. Solyalı, derneğin mali raporunda bir yılda sadece Lefkoşa şubesinin gelirinin 2 milyon 299 bin ve bağış rakamının ise 2 milyon 123 bin TL olarak gösterildiğini de ekledi. “Bu derneğe ait yurtlarda neler yapılıyor?” diye soran Solyalı, Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Ombudsman’ı göreve çağırdı.

Solyalı, Bakan Dursun Oğuz’a “Kaç dönüm arazinin yabancıya ya da yabancı hissedarlı şirkete satıldığını biliyor musunuz?; Kaç yıllık mühüre kaç kişiye vatandaşlık verildi?; İskele İmar Planı geçmesi öncesi ile sonrası arasında kazanılmış hak dosyası sayısı kaçtır?” sorularını da yöneltti.

Yerel seçimde Büyükkonuk Belediyesi’ne 3 milyon TL giriş yapıldığını da söyleyen Solyalı, Belediye Meclisi’nin hibe kararı olmadığını belirtti ve paranın kim tarafından bağışlandığını sordu.

-Hamzaoğulları: “Nüfus 1 milyon dolaylarında”

Bütçe üzerine son sözü alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede kaç çalışma, iş kurma, öğrenci ve ikamet izinli kişi olduğunu sordu.

Önceki İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’den aldığı verilerle ülkedeki izinli kişi sayıları ve seçmen sayılarından yola çıkarak nüfusu hesaplamaya çalışan Hamzaoğulları, nüfusun 1 milyon dolaylarında olduğunu savundu.

Yabancılara mal satışı konusuna da değinen Hamzaoğulları, “Memleket peşkeş çekiliyor” dedi. Hamzaoğulları, 700 kişilik Bekirpaşa Lisesi’nde 300 öğrencinin Türkçe bilmediğini de ekledi.

2014 yılında ihale edilmiş olan Yenierenköy Kaymakamlık binasının “lambirilerinin” düştüğünü belirten Hamzaoğulları, Hükümeti Karpaz bölgesine hizmet götürmemekle suçladı.

-Oğuz, soru ve eleştirileri yanıtladı

Soru ve eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet raporunda yer alan yabancıların ülkelere göre rakamlarını paylaştı.

Belediyeler Yasası tüzükleri konusunda yapılan eleştirilere de yanıt veren Oğuz, bölgelerden gelen, Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olan, Savcılıkta ve Bakanlıkta incelemede olan ve geçen tüzük rakamlarını da aktardı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemine değinen Oğuz, komisyonun artık bir birim olarak İçişleri Bakanlığı’nda oluşturulması gerektiğine inandığını söyledi. Oğuz, geçen, değerlendirilmesi yapılan ve değerlendirme bekleyen dosyalarla ilgili bazı verileri de paylaştı.

2015 yılından itibaren basılan kimlik sayılarını da veren Oğuz, ülkede doğan KKTC vatandaşı ve yabancı çocuk sayılarını aktardı.

Cezaevinde 47 farklı ülkeden kişi olduğunu belirten Oğuz, 2023 yılında şartlı tahliye için 594 başvuru yapıldığını, bunlardan 279’unun onaylandığını, 315’ini ise reddedildiğini söyledi.

Düzensiz göçle ilgili Göç Merkezi kurulacağını belirten Oğuz, bu amaçla bazı eğitimler yapıldığını aktardı.

Cezaevi meslek edindirme konusunun çok gerekli olduğunu vurgulayan Oğuz, bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti.

Oğuz, yabancıların mal alımı ile ilgili çalışmayı yaparken muhalefetin fikirlerini de alacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un konuşmasının ardından 2 milyar 384 milyon 355 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, 18 Aralık Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığı bağlı Türk Ajansı Kıbrıs bütçelerini görüşecek.