Çeşitli ziyaretler yapmak ve programlara katılmak için Antalya’da bulunan Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Şahin tarafından Valilik girişinde karşılanan Başkan Töre, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başkan Töre, Antalya’nın kendileri açısından önemli bir şehir olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kültür, turizm ve doğa olarak birçok benzerliği olduğunu söyledi.

Antalya’ya yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin de Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye ziyareti anısına üzerinde Antalya’nın simgeleri olan Saat Kulesi, Üçkapılar ve Yivli Minare’nin görselleri bulunan plaket hediye etti.

Başkan Töre de Vali Şahin’e Meclis anı tabağı hediye etti.