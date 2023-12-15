Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekista'ndan gelen akademisyen ve iş kadınlarını kabul etti

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Latif Akça ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada Türk Dünyasından gelen kadınları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri’nin yakınlaştığını ve birçok konuda ortak çalışmalar yapmaya başladığını dile getirdi.

Türk Devletleri’nin birlikte daha güçlü olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Asırlardır bizi ayırdılar ancak dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü koruduk. Kadınlarımız yakınlaşma ve işbirliği için adım atılması süreci hızlandırır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ise Türk devletlerindeki kadınların giderek güçlendiğini ve hak ettikleri itibarı görmelerinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Kabulde konuşan katılımcılar ise Türk Devletlerinin yakınlaşmasının önemine dikkat çekerek, “Biz biriz, birlikteyiz ve aynı milletin evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.