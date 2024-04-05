Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, bir açıklama yaparak Lübnan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin “sığınmacı meselesinin kontrolden çıktığına” dair açıklamalarını yorumladı.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’a yönelik toplu mülteci akınını önlemede Lübnan’ın yetersiz kaldığını gören Rum Yönetimi’nin sığınmacı krizinin tehlikelerine dair sinyalleri aralıksız şekilde yaydığına da dikkati çekti.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu “Politis” gazetesine özel açıklama yaparak yine aynı gazeteye açıklama yapan Lübnan Büyükelçisinin sözlerini yorumladı.

Yoannu, sığınmacı meselesinin kontrolden çıktığına dair söylemin, geçen yıl yaz ayından itibaren yaptığı kendi uyarılarını doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

Yoannu, Lübnan’ın çökmesi durumunda, orada olan yaklaşık 2 milyon kadar sığınmacının, Güney Kıbrıs’a akın etmesi tehlikesinin bulunduğundan daha önce bahsettiğini söyledi.

Lübnan’ın bir siper olduğunu, yıkılması halinde tüm Avrupa’nın soruna sahip olacağını söyleyen Yoannu, Rum Yönetimi’nin; Lüban’ın şu anda aldığı Avrupai yardımın olası artırılmasının, komşu ülke Lübnan’ın denetimi artırması veya teknelerin Lübnan kıyılarından ayrılmasını önleme olanaklarıyla ilişkilendirilmesi yönündeki talebini de yineledi.

Yoannu ayrıca Frontex’in Lübnan’a müdahil olmasına da izin vermesi için Beyrut’a çağrıda bulundu.

Bu çerçevede, Rum tarafının Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı “Frontex’”den, Güney Kıbrıs ve Lübnan arasında sınırların denetimi için devletler arası anlaşmayı ileriye götürmesini talep ettiğini ifade eden Yoannu, ancak komşu ülkenin buna karşı çıktığını söyledi.

Yoannu, Lübnan’ın Frontex’in faaliyete geçmesi konusunda ikna olması gerektiğini vurguladı.

Sorunun çözümünün sadece kendilerine bağlı olmadığını, yardım etmesi gereken AB’ye de bağlı olduğunu söyleyen Yoannu, Lübnan’ın; Frontex ile ikili bir anlaşmayı kabul etmesi ve olumlu karşılık vermesi gerektiği şeklinde mesaj da gönderdi.

Gazete, masada bulunan bir başka düşüncenin ise Rum donanmasına, liman polisine ait gemilerin sığınmacı akınının önlenmesi için Kıbrıs açıklarına çıkması olduğunu ancak bu argümanın en azından mevcut aşamada mümkün görülmediğini çünkü Beyrut’un böylesi durumlarda ülkeye girişi önlemek için savaş gemilerini açıklara çıkardığını yazdı.

Habere göre, AB Komisyonu’nun göçten sorumlu sözcüsü Anitta Hipper, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Lübnan’dan gelen özellikle Suriyeliler olmak üzere artan sığınmacı ve siyasi sığınmacı girişleri konusunda Rum makamları ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise yaptığı açıklamada polisin kontrollerini ve denetimlerini yoğunlaştırması gerektiğini ifade etti.

Hartsiotis, polisin aynı zamanda, insan tacirlerinin yakalanması için kendi iç birimlerini güçlendirdiğini de belirtti.